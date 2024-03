Immagini di nudo Radio Maria censurata | la terribile gaffe | Guarda

(Di domenica 31 marzo 2024)per “di” mentre trasmette la diretta della via Crucis con Gesù in croce: unaquella commessa da Facebook, la piattaforma gestita da Meta di Mark Zuckerberg, nella serata del venerdì santo prima di Pasqua. Pochi minuti dopo la pubblicazione, il post dell'emittente è stato rimosso per "possibile condivisione didio atti sessuali". A spiegare il malinteso è stata la stessain un altro post, denunciando l'accaduto e scusandosi con i fedeli che stavano seguendo l'evento. L'imprevisto, che non ha permesso a molti fedeli di assistere in diretta all'evento che si stava svolgendo al Colosseo a Roma, è avvenuto venerdì 29 marzo. Qualcosa deve aver fatto ...

