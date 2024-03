Ilaria Salis in carcere Mattarella chiama il padre | Vicino alla vostra famiglia Speravo in giorni diversi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) "Grande vicinanza e interessamento". Sono il sentimento e l’impegno espressi dal presidente della Repubblica Sergionella telefonata fatta ieri a Robertodi, la cittadina italiana reclusa da 13 mesi in undi Budapest con l’accusa di essere venuta alle mani insieme ad altri con un gruppo di neonazisti e le cui immagini in catene hanno suscitato sdegno unanime. Un caso in cui il capo dello Stato ravvisa "la differenza tra il nostro sistema, ispirato saldamente ai valori europei", e quello ungherese. Neiscorsiinsegnante 39enne sono stati negati per l’ennesima volta gli arresti domiciliari dai giudici magiari, mentre la Corte di Appello di Milano ha respinto la richiesta di consegnare Gabriele Marchesi, coimputato ...