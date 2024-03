Il sogno americano dei pugili italiani | dallo sparring con Mayweather alla palestra di Muhammad Ali | le storie dei boxeurs emigranti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Nel 2020, con già sette match vinti in carriera, il pugile italiano Matteo Papa prova ad entrareBoxing Club di Las Vegas. Viene sbattuto fuori dsenza troppi complimenti perché quel giorno ad allenarsi c’era il campione del mondo Gervonta Davis, uno degli atleti più forti in assoluto nella boxe attuale. Matteo non è un ragazzo che demorde, ha lasciato la sua Varese a diciannove anni dopo aver fatto il dilettante per cercare fortuna all’estero dentro ad un ring. L’indomani torna in, lo lasciano in anticamera ad aspettare per ore. Poi non solo lo fanno allenare, gli chiedono di farecon Davis che deve preparare la difesa del titolo. Non prima però che a bordo ring arrivi FloydJr, una delle stelle più luminose ...