Il sindacato confederale incontra il Sindaco di Fondi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 31 marzo 2024), 31 marzo 2024 – Si è svolto in questi giorni l’incontro delCGIL – CISL – UIL con ildi, dott. Beniamino Maschietto, per affrontare insieme i molti temi che riguardano lo sviluppo della Città, a partire dalla condivisione del protocollo di relazioni sindacali per contribuire fattivamente allo sviluppo del territorio. L’altro argomento strategico affrontato è stato il PNRR che rappresenta l’opportunità primaria per reperireimportanti dedicati allo sviluppo, visto che la somma inserita nel piano ammonta a circa diciassette milioni di euro. Ilha assicurato le parti del constante monitoraggio delle attività di attuazione dei progetti da parte sia degli uffici tecnici sia dei relativi Assessori di competenza. Per ...