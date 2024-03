Il sapore antico del cedro intinto nel miele

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Perché Annibale vinceva sempre contro i Romani? Semplice perché era un militare subdolo e ingannevole. Le centurie romane erano abituate a schierarsi di faccia al nemico in campo aperto e lottare fino alla fine. Annibale invece adottava tecniche ingannevoli quali finte fughe, cortine di fumo, false ritirate; grazie a tutto questo nella battaglia di Canne uccise in un giorno solo 60.000 romani con pochissime perdite fra i suoi. Perse a Zama contro Scipione perché fu tradito dalla cavalleria numida ansiosa di allearsi con i Romani dopo le violente repressioni di Annibale nelle loro terre. Il tutto gli creò una fama iniqua e poco garbata mentre Scipione rimane un eroe per sempre (troviamo l’elmo di Scipio addirittura nell’Inno di Mameli). E Annibale fu anche un ecomostro; da tempo aveva intuito che i Cartaginesi non lo amavano più; si trasferi quindi alla corte di Re Antioco di Bitinia ...