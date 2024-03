Il saluto a don Renzo Dolore e commozione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Sabato santo, giorno di silenzio e. Nel giorno in cui la Chiesa universale contempla la morte di Cristo, quella di Umbertide ha celebrato ieri quella di un sacerdote amatissimo, donPiccioni Pignani, parroco di Montecorona. L’abbazia era strabordante di fedeli, mentre le Avemarie del rosario scandivano il mistero doloroso della scomparsa del sacerdote, tornato al Padre il Venerdì santo, come il suo Signore. Le lacrime di tanti hanno fatto corona alle parole dell’arcivescovo di Perugia Ivan Maffeis, accompagnato dal cardinale Gualtiero Bassetti e da tanti sacerdoti concelebranti provenienti da Perugia, Umbertide, Gubbio, Città di Castello. "Non è un giorno come gli altri – ha detto l’arcivescovo – non lo è per donche si congeda da noi proprio nel giorno del suo 83° compleanno, che diventa il giorno della sua ...