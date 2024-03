Il ritorno intimo di Cosmo | «Le persone non mi capiscono Sanremo? Ha prodotto un nuovo status quo» – L’intervista

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Si chiama Marco Jacopo Bianchi, è nato ad Ivrea nel 1982, ma tutti lo conoscono come. Letteralmente tutti, perchècon la sua musica negli ultimi vent’anni, dai tempi dei Drink To Me, band cult del circuito indie torinese, in particolare negli ultimi dieci come solista, ha messo d’accordo mondi che sembrano distanti anni luce. Nel 2013 con Disordine, suo esordio, fa capire qual è il suo intento artistico: la folle idea di rimodulare in chiave tech il cantautorato classico. Un talento che gli vale una candidatura per la Targa Tenco come migliore opera prima. Nel 2016 cade a pennello nella rivoluzione indie italiana e la sua visione musicale viene accolta a braccia aperte all’uscita de L’ultima festa, disco che prende il nome da un singolo che si rivelerà essere una delle sue più importanti hit e che contiene anche Le voci, altro cavallo di ...