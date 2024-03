Il ritorno del lupo | oltre 20mila nell’Ue | Italia prima

(Di domenica 31 marzo 2024) (Adnkronos) – Il, uno dei grandi carnivori europei, è tornato padrone dei boschi del Vecchio Continente.nel 2023 se ne aggiravano circa 20.300, presenti in tutti i 24 Stati non insulari: in 23 Paesi vivono branchi che si riproducono. Mancano solo da Irlanda, Cipro e Malta, e tendono ad aumentare. Nel 2012, undici L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Con la vittoria del Cesena sul Pescara, i bianconeri sono matematicamente promossi in serie B . All’Orogel Stadium Dino Manuzzi e per le vie della città sta esplodendo la festa. E’ stata una gara di ... (gazzettadelsud)

(Adnkronos) – Il lupo , uno dei grandi carnivori europei, è tornato padrone dei boschi del Vecchio Continente. nell’Ue nel 2023 se ne aggiravano circa 20.300, presenti in tutti i 24 Stati non ... (periodicodaily)

"La denatalità Così riportiamo in Italia i connazionali emigrati all'estero" - Il deputato Andrea Di Giuseppe, eletto all’estero con FdI, vuol riportare a casa i nostri connazionali emigrati all'estero per combattere il calo delle nascite ...ilgiornale

Dragon Ball Super, un fanmade di Goku e Vegeta Vs. Gas fa sognare il ritorno dell'anime - Una spettacolare clip anima uno dei combattimenti più belli della Saga di Granolah di Dragon Ball Super. Vogliamo l'anime, subito!anime.everyeye

Roma, scontro tra auto e bici su Litoranea: grave personal trainer di Meloni - (Adnkronos) – Grave incidente per Fabrizio Iacorossi, famoso personal trainer della premier Giorgia Meloni. Il 44enne era in bicicletta ieri intorno alle 12.30 sulla via Litoranea all'incrocio con via ...periodicodaily