Il pubblico Pronti a partire 400 fedelissimi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Non saranno i 1.500 del marzo 2015, ma i tifosi del Pistoia Basket saranno presenti in gran numero alla Virtus Segafredo Arena. Il settore ospiti è andato esaurito già martedì, all’apertura della prevendita (331 i tagliandi a disposizione). Chi è rimasto a bocca asciutta ha virato verso la gradinata est C o la tribuna, accettando ovviamente di mescolarsi con i virtussini. Partiranno cinque pullman domattina in direzione Bologna, poi tante macchine. È facile sperare di oltrepassare quota 400 presenze.