Il pesce d' aprile del meteo

(Di domenica 31 marzo 2024) Il verod'lo ha giocato ilai milanesi, costretti a rinunciare alla tradizionale gita fuori porta con immancabile grigliata di Pasquetta. Troppo alto il rischio di trovarsi con il barbecue spento da uno scroscio d'acqua o, all'opposto, con la fiamma "imbizzarrita" per una raffica di vento che - avverte il bollettino - soffierà fino a 90 km/h, rischiando di mandare in fumo costine, braciole e le immancabili salamelle… E se in tanti hanno già un "piano B" per trascorrere la Pasquetta al chiuso, tra musei e iniziative culturali, chi resta a casa potrà sempre consolarsi scatenando la fantasia con gli scherzi più strampalati e irriverenti, come nella migliore tradizione lombarda. Sono almeno 10 i pesci d'passati alla storia, primo tra tutti quello con cui nel 1961 il quotidiano La Notte annunciò ...

