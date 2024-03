Il Papa | giro in ' papamobile' in piazza al termine messa

(Di domenica 31 marzo 2024) Aldelladella Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano,Francesco è salito sulla 'mobile' aperta e ha fatto iltra i vari settori diSan Pietro per salutare e benedire le decine di migliaia di pellegrini presenti, che lo acclamavano a gran voce. Ilper un tratto ha anche 'sconfinato' dal territorio vaticano, attraversandoPio XII e la prima parte di Via della Conciliazione, per salutare da vicino anche i fedeli che lo attendevano oltre le transenne.

Al termine della messa della Domenica di Pasqua sul sagrato vaticano, Papa Francesco è salito sulla 'Papamobile' aperta e ha fatto il giro tra i vari settori di Piazza San Pietro per salutare e benedire

Papa Francesco: «Venti di guerra sull'Europa e il Mediterraneo. No al riarmo, la pace si costruisce tendendo mani e aprendo cuori» - La voce è debole ma il messaggio è potente. «Non lasciamo che venti di guerra sempre più forti spirino sull'Europa e sul Mediterraneo. Non si ceda alla logica delle armi

Appello di Pasqua di Papa Francesco: "Uno scambio di tutti i prigionieri tra Russia e Ucraina" - Il Papa ha fatto appello ad uno "scambio generale di tutti i prigionieri. Dopo la messa in piazza San Pietro, questa mattina, conclusa compiendo un lungo giro in piazza San Pietro e lungo via della