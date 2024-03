Il Papa | fermare i venti di guerra su Europa e Mediterraneo

(Di domenica 31 marzo 2024) "Non permettiamo che le ostilità in atto continuino ad avere gravi ripercussioni sulla popolazione civile, ormai stremata, e soprattutto sui bambini. Quanta sofferenza vediamo negli occhi dei bambini. Hanno dimenticato di sorridere i bambini in quelle terre di. Con il loro sguardo ci chiedono: perché? Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? Laè sempre un'assurdità e una sconfitta! Non lasciamo chedisempre più forti spirino sull'e sul. Non si ceda alla logica delle armi e del riarmo. La pace non si costruisce mai con le armi, ma tendendo le mani e aprendo i cuori". Lo ha dettoFrancesco nel Messaggio pasquale 'Urbi et Orbi'.

