Il Papa è di sinistra | chi tira per la giacchetta Francesco | un caso politico

(Di domenica 31 marzo 2024) Il deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando pubblica un video sui social per lodare: «Sulle questioni sociali è di, su altre no». Orlando ha raccontato di quando era ministro della Giustizia: «Ricevetti una telefonata che diceva: “Il Santo Padre le vorrebbe parlare”. Pensavo fosse uno scherzo, invece andai a Santa Marta, in modo totalmente informale, perché ilvoleva organizzare una cosa che poi abbiamo fatto, cioè il Giubileo dei detenuti dentro San Pietro. È stata una cosa che non mi ha fatto dormire diverse notti, perché poteva essere la più grande evasione della storia, invece è andato tutto benissimo».