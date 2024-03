Il panino si mangia al bar! | Pina Picierno sbotta con la Schlein | ora è guerra aperta

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il Pd è una polveriera che sta per esplodere. E lo farà prima delle Europee. Le liste sono il punto di non ritorno di Elly, mezzo partito vuole la sua testa. A quanto pare gli eurodeputati uscenti saranno penalizzati per favorire qualche nome "vip". Un dettaglio che fatto infuriare parecchi dem di cui si fa portavoce da qualche orache è letteralmente infuriata col segretario dem: "Non posso accettare che siano marginalizzate le dirigenti del Pd e, più in generale, gli europarlamentari dem uscenti. Il '' sial bar. Si può accettare di non essere candidati, non si può pretendere che si accettino formule vuote", afferma la vice presidente dell'Europarlamento, che in un'intervista su Repubblica evidenzia "un problema di metodo. Il nostro partito è democratico di nome e ...