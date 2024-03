Il palmares di Jannik Sinner | 13° trofeo | nessuno come lui in Italia In bacheca uno Slam e una Coppa Davis

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 31 marzo 2024)ha vinto il Masters 1000 di Miami, sconfiggendo il bulgaro Grigor Dimitrov nella finale andata in scena sul cemento statunitense. Il tennista altoatesino si è reso protagonista di un cammino impeccabile in Florida, ha liquidato il russo Daniil Medvedev in una semifinale a senso unico e nell’atto conclusivo ha placato la resistenza di un avversario che era reduce da successi contro pezzi da novantaHubert Hurkacz, Carlos Alcaraz e Alexander Zverev. L’azzurro ha infilato ventidue successi e una sola sconfitta nel primo trimestre di questa annata agonistica, alzando al cielo tre trofei: Australian Open, ATP 500 di Rotterdam, Masters 1000 di Miami.ha così conquistato il tredicesimo titolo della propria carriera sul circuito maggiore. Neldel ...