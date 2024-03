Il padrone è scomparso da due anni ma Pacchione lo aspetta sempre nello stesso punto | la storia a Chi l’ha visto?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) C’è un Hachiko anche in Italia. Si chiamae la suaè stata raccontata da Chi?. Il cane da duetorna adre il, forse proprio per indicare, spiega Federica Sciarelli, la conduttrice del programma Rai, “che Antonio èda qui”. Laarriva da Forenza, in provincia di Potenza da dove il 15 gennaio 2022 èAntonio Iasi, imprenditore agricolo. Così, mostrando le immagini del cane, Sciarelli racconta: “Il fratello di Antonio ci dice che il canesi fermaposto, un po’ ...