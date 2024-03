Il Napoli non c’è più | vittima di una strategia dolorosamente presuntuosa Corsport

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilnon c’è più,di una. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Ilnon c’è più, se lo è portato via il vento sferzante d’una, e mentre in quello stadio l’Atalanta mostra la sintesi abbagliante del suo calcio, nel quale rimane ancora vivo il Progetto, l’eco della sofferenza è racchiuso nei cori dei cinquantamila che dimenticano ciò ch’è stato, nell’invito ai superstiti del trionfo di andarsene «a lavorare», nello sfregio irritante ad un’epoca comunque indimenticabile. «Vaffanculo lo scudetto, meritiamo più rispetto». È una triste pagina delcontemporaneo, l’erede dissoluto di chi è diventato Leggenda, ma ...

