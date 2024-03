Il mondo omaggia Puccini Ottanta cantanti lirici al premio per il Maestro

(Di domenica 31 marzo 2024) Oltre 80 giovanisi ritroveranno a Lucca, dal 4 al 6 aprile, per partecipare alla fase finale del primo concorso internazionale di canto "Giacomo", nato con l’intento di celebrare ilin occasione del centesimo anniversario della morte, con una competizione dedicata agli allievi dei conservatori italiani e stranieri. Significativo il fatto che il concorso venga organizzato dall’istituto Boccherini di Lucca doveha studiato e dove i suoi avi hanno insegnato. Sono 31 i candidati ammessi provenienti dai conservatori italiani. Il secondo paese più rappresentato è la Cina, con 24, quindi la Corea del Sud con nove. Partecipanti in arrivo anche da Albania, Armenia, Francia, Giappone, Hong Kong, Ucraina, Spagna, Costa ...

