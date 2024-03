Il mistero del tesoro abbandonato In una Milano cinica e umanissima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) È dura svegliarsi la mattina presto per andare a lavorare. È dura per Teresa sbattersi tra mille affanni per pulire gli uffici. E poi, i soldi, lo stipendio da fame che spesso il padroncino manco ti dà per intero. E le condizioni di lavoro: costretta a cambiarsi in spazi stretti, tiene la roba in ridicoli armadietti. Per non parlare della casa, anch’essa piccola piccola, claustrofobica. Finché un giorno accade che Teresa, uscendo dall’ufficio dove fa le pulizie, trova un: soldi, tanti soldi, abbandonati chissà perché. Cioè, un motivo c’è ed è un motivo terribilmente pericoloso su cui Carlo Monterossi deve indagare, assieme a Oscar e Agatina (tutti e tre amici detective dell’agenzia investigativa Sistemi Integrati) su incarico del proprietario di quel, un “grande manager” che, e qui la cosa si fa sospetta, non vuol sentir parlare di ...