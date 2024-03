Il mistero dei numeri primi nell’invasione delle cicale in Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Roma, 31 marzo 2024 –a miliardi (questa è l’attesa). Una vera e propria invasione negli Usa, ad aprile, in particolare in alcuni stati come l’Illinois. La specie è la Magicicada, che si prepara a mettere la testa fuori dal terreno per frinire fino a 100 decibel. E c’è chi assicura che l’evento, in queste proporzioni, ha un ciclo pluricentenario. Qualcuno è arrivato a fare i calcoli e ha concluso che si ripete ogni 221 anni. Ma la certezza scientifica è un’altra: questi insetti sono tra i misteri più affascinanti. E ci portano dritti dritti a una domanda: in natura esiste la matematica? Contrary to rumors spreading rapidly on social media, the April 8th Solar Eclipse is not the reason why Brood XIX and XIII are emerging this year. #eclipsemyths #cicadamyths pic.twitter.com/4ohLJI2PU1 — Cicada Mania is getting ready for Brood XIX & XIII ...