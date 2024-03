Il ministro Urso | Industria militare? L’autonomia strategica ora è fondamentale

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) In molti sottolineano sempre di più la necessità di sviluppare una difesa comune europea: dietro ci deve essere, però, un’adeguata. A che punto siamo? "Siamo protagonisti nelladella difesa, nell’aerospazio, nel cyber e nella sicurezza – avvisa Adolfodelle Imprese e del Made in Italy – spesso con campioni europei, da Leonardo a Fincantieri, da Avio a Thales Alenia Space, ma anche con tante piccole e medie aziende di alto valore tecnologico. Con una visione di lungo periodo che punta alla autonomiaeuropea. Occorre, semmai, ridurre la dispersione dei programmi e favorire aggregazioni su modelli comuni per ottimizzare le risorse e aumentare le capacità produttive". In Europa si parla di acquisti comuni e di bond europei per ...