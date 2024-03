Il Milan supera la Fiorentina 2-1 e consolida il secondo posto in classifica

Come riporta il sito ufficiale del Napoli Ba sket La Generazione Vincente Napoli Ba sket sfiora l’impresa e viene superata di misura dai campioni d’Italia della EA7 Emporio Armani Milano con il ... (terzotemponapoli)

Fiorentina-Milan 1-2, i Rossoneri espugnano il Franchi - Il Milan supera per 2-1 la Fiorentina al 'Franchi' nella gara valida per la 30ma giornata di serie A e consolida il secondo posto in classifica portandosi a ...lapresse

Le pagelle di Fiorentina-Milan 1-2: Leao da sogno, gol e assist. Maignan sontuoso, Milenkovic da incubo - Serie A 30° giornata Fiorentina-Milan 1-2 top e flop: Leao migliore in campo, Loftus-Cheek segna ancora. Portieri protagonisti, delusono Giroud e Belotti ...sport.virgilio

Leao, gol e assist: il Milan supera la Fiorentina e allunga sulla Juve - I rossoneri si impongono 2-1 all'Artemio Franchi e si portano a +6 sui bianconeri di Allegri, sconfitti all'Olimpico dalla Lazio dell'ex Tudor ...tuttosport