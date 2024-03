Il Milan continua la sua marcia trionfale | sbanca anche il Franchi

(Di domenica 31 marzo 2024) Ilha sbaragliato la Fiorentina al, confermando la sua posizione in vetta alla classifica di Serie A e allungando la distanza dalla Juventus, sconfitta dalla Lazio. Il match è stato caratterizzato da una partita di grande intensità ed emozioni, con i rossoneri che hanno dimostrato di attraversare un momento d'oro.La squadraese, reduce da tre vittorie consecutive fuori casa contro Lazio, Verona e ora Fiorentina, ha colpito subito con un gol di Loftus-Cheek, abilmente servito da Leao. Quest'ultimo, festeggiando la sua 200esima presenza in maglia rossonera, hasiglato la sua personale rete dopo una spettacolare azione solitaria. Nonostante il momento di difficoltà e il recente lutto che ha colpito la società viola con la scomparsa del direttore generale Joe Barone, la Fiorentina ha cercato di ...

Questa mattina, alle 7.45 circa, Edoardo Galli, il 16enne nato il 28 aprile del 2007 a Gravedona, in provincia di Como, scomparso lo scorso 21 marzo, è stato ritrovato presso la Stazione Centrale di ... (liberoquotidiano)

Vincenzo Italiano , allenatore viola, ha parlato in conferenza dopo Fiorentina-Milan , partita della 30^ giornata della Serie A 2023-2024 (pianetamilan)

11 PARTITE, 2 VITTORIE. ANCHE ITALIANO HA LE SUE COLPE - L’importante è non perdere mercoledì, se devo scegliere meglio aver perso col Milan, buttiamoci sulle coppe che è meglio ... perché gli errori continuano ad essere tanti, si continua a non essere ...firenzeviola

“Ho litigato con un tifoso della Fiorentina”, rivelazione di Florenzi: l’accaduto - continua il momento straordinario per il Milan, che esce vittorioso anche nel match del Franchi contro la Fiorentina.spaziomilan

Fiorentina, Italiano: "Abbiamo messo in difficoltà il Milan", poi parla del futuro - Il tecnico della Fiorentina ha parlato dopo la sconfitta contro il Milan: 'I ragazzi hanno messo in difficoltà uno squadrone come il Milan e da questa prestazione si deve ripartire'.areanapoli