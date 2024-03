Il messaggio di pace di Papa Francesco | «Russia e Ucraina scambino tutti i prigionieri | tregua nella Striscia di Gaza»

(Di domenica 31 marzo 2024), dopo la rinuncia alla via Crucis, ha partecipato ai riti pasquali della tradizione cattolica. E domenica 31 marzo, da piazza San Pietro a Roma, ha rivolto un appello didavanti ai 60mila fedeli. «Mentre invito al rispetto dei principi del diritto internazionale», ha detto durante la benedizione Urbi et Orbi della messa di Pasqua, «auspico uno scambio generale ditraper!». Il Pontefice ha poi rivolto lo sguardo al Medio Oriente: «Faccio nuovamente appello a che sia garantita la possibilità di accesso agli aiuti umanitari a, esortando nuovamente a un pronto rilascio degli ostaggi rapiti il 7 ottobre scorso e a un immediato cessate il fuoco ...

