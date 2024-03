Il Liverpool supera la sua squadra spauracchio e “prende il controllo” della corsa al titolo

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 31 marzo 2024) Sito inglese: “Secondo me, è stata la partita migliore contro il Brighton di Roberto”, ha ipotizzato Jurgen Klopp dopo che ilha battuto i Seagulls per 2-1 ad Anfield in un’altra vittoria in rimonta. Si è trattato infattiprima vittoria su cinque tentativi contro laallenata da De Zerbi, che potrebbe succedere quest’estate a Klopp. I quattro incontri precedenti avevano visto il Brighton vincerne due e pareggiarne due, segnando 10 gol contro i Reds. In effetti, ilnon batteva il Brighton ad Anfield dal 2019, il giorno in cui Virgil van Dijk segnò entrambi i gol e Alisson Becker fu espulso! Da allora, due vittorie in nove partite hanno sottolineato come lacosta meridionale fosse diventata un vero e proprio...