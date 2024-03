Il Governo ha deciso | da domani via libera alle droghe leggere

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 31 marzo 2024) Uno dei Paesi principali del G7 ha dato l’ok alla legalizzazione delle. A partire dal primo Aprile, si potrà consumare cannabis La battaglia politica è stata furiosa e non senza strascichi, ma alla fine la parte piùle del Paese ha avuto la meglio. A partire da, lunedì primo aprile, in uno degli Stati più industrializzati dell’Europa centrale, si potrà acquistare, vendere e consumare la cannabis. Una decisione che ha portato ad una fortissima discussione interna e che non è stata vista di buon occhio da molti membri del G7,da sempre contrari. Uno dei principali Stati del G7 hadi legalizzare le. La svolta improvvisa – Cityrumors.itA prendere questa decisione, per certi versi rivoluzionaria, è stata la Germania, che si ...