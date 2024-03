Il generale Petraeus | “Se vince Putin non si fermerà mai | noi siamo pronti…”

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 31 marzo 2024) Il militare che ha guidato l’esercito americano e le forze alleate in Iraq non si fida del presidente russo “La minaccia del nucleare? Gli Usa sono pronti” “Mai fidarsi di uno come, mai e poi mai…”. A parlare è David, il forte e famosoamericano che ha guidato le forze alleate in Iraq, in Afghanistan ed è stato anche il numero uno della Cia per diversi anni e tante volte, sulla questione Russia e Ucraina, ha detto sempre che serà e raggiungerà i suoi obiettivi in Ucraina” non sicerto lì anzi andrà avanti e cercherà di entrare in “Moldavia o forse uno dei Paesi Baltici”. Pernon cambia nulla dopo l’attacco a Mosca e non c’è alcuna paura di un’escalation: “Ma c’è già, incluso l’abbattimento di una delle principali ...