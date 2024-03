Il compromesso Pd Tarquinio sarà candidato Ma con Schlein capolista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) "Sarebbe un errore gravissimo non candidare Marco". Parola di Graziano Delrio, senatore di spicco dell’area di minoranza Pd, che esprime il sentimento della componente cattolica del partito del Nazareno. Per la parte guelfa dei dem i vantaggi di una candidatura dell’ex direttore di Avvenire prevalgono sulle riserve. Se è vero infatti che la posizione critica dipuò creare "disagio" e "imbarazzo" rispetto all’impegno dem in favore dell’armamento dell’Ucraina, come fatto presente dal presidente del Copasir Lorenzo Guerini, è altresì vero che il giornalista incarna le posizioni di coscienza dell’area confessionale su tutte le tematiche eticamente e culturalmente sensibili che possono approdare al Parlamento europeo. Anche per questo, forse, il ruolo dinella circoscrizione Centro potrebbe essere ...