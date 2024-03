Il Cesena è la prima neopromossa in serie B

Pisa, 25 febbraio 2024 - Nonostante un gol di Ferrari nel secondo tempo, il Pisa di Innocenti si arrende contro il Cesena. La sconfitta però non cambia la classifica con i nerazzurri sempre al ... (sport.quotidiano)

+ Il 2023 è stato un anno record in Emilia-Romagna per i trapianti di Organi: i potenziali donatori segnalati dagli ospedali al Centro Riferimento Trapianti sono stati 325 (il 6,5 in più del 2022), ... (ilrestodelcarlino)