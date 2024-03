Il castello di Montarrenti al Comune Gugliotti | Sfida culturale e sociale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Intorno a quelle mura arroccate sopra la strada ’Traversa maremmana’, allo snodo cruciale del collegamento con la Valdelsa, negli anni Ottanta si sviluppò uno dei primi e più importanti scavi dell’archeologia medievale, sotto la guida di Riccardo Francovich. Punto di riferimento per tanti studi a venire e che ora potrebbero trovare rinnovata linfa, grazie all’operazione che mercoledì sarà condotta in porto sull’assedi Sovicille-amministrazione provinciale, che di quel bene è proprietaria. Il consiglio comunale sarà chiamato ad approvare la convenzione per ottenere la concessione dell’area per nove anni. Unaimportante, per il, che lo scorso anno ha testato la bontà dell’operazione con una concessione temporanea e avviando un percorso partecipativo, per accogliere indicazioni, suggerimenti e pesare anche ...