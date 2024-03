Il cardinale Pizzaballa | “L’unica arma a cui la morte non può resistere e quella dell’amore”

(Di domenica 31 marzo 2024) In occasione della Pasqua pubblichiamo l’omelia delbergamasco Pierbattista, Patriarca di Gerusalemme, che ha celebrato la Veglia pasquale nella chiesa del Santo Sepolcro. Un messaggio di pace per la Terra Santa martoriata dal conflitto tra Hamas e lo Stato d’Israele. Carissimi, il Signore vi dia pace! Questi tre giorni di preghiera intensa e di liturgie solenni si svolgono tutti attorno a questa piccola edicola, attorno ai resti di quel sepolcro di cui parla il Vangelo di oggi e che da allora, qui, custodiamo e veneriamo. La liturgia di Gerusalemme è costruita attorno a questo Luogo, come pure la liturgia di tutta la Chiesa. Da qui, infatti, attingiamo la luce che illumina tutta la vita cristiana. E noi Chiesa di Gerusalemme dobbiamo e vogliamo essere coloro che per primi annunciano l’arrivo di questa luce e la portano al mondo. ...

