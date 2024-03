Il Borgo dei Borghi 2024 | elenco | vincitore e come votare

(Di domenica 31 marzo 2024) La sera di Pasqua, su Raitre, l’appuntamento è con la finalissima de Ildei, in onda domenica 31 marzo, alle 20:55. Il programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich elegge infatti ilpiù bello d’Italia tra i venti in gara, ciascuno per ogni regione italiana. IldeiL’dei candidati adeiè stato svelato nel corso delle puntate di Kilimangiaro su Raitre, dalla conduttrice Camila Raznovich. Ecco quali sono i paesi in lizza:

Per la prima serata in tv, domenica 31 marzo su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “ Fatima ”. Nel 1917, in Portogallo, Lucia dos Santos e i suoi giovani cuginetti affermano di essere stati ... (bergamonews)

Dove mangiare sull'Etna: i 6 migliori ristoranti scelti dal Gambero Rosso - I paesi della provincia di Catania che sorgono ai piedi dell’Etna offrono interessanti specialità gastronomiche ...gamberorosso

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi domenica 31 marzo - Marry me Canale 5 - 21.25 In questa folle commedia Jennifer Lopez è una popstar che sta per sposare il fidanzato cantante (Maluma), in una sontuosa cerimonia al Madison Square Garden di New York, in d ...repubblica

Addio alla Ducati, il futuro è in KTM L’annuncio fa tremare Borgo Panigale - La Ducati è il punto di riferimento della MotoGP, ma c'è la possibilità che si verifichi un clamoroso addio. Ecco cosa può accadere. Non poteva iniziare La Ducati è il punto di riferimento della MotoG ...motomondiale