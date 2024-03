Il Belmonte col Grassina La fusione ora è più vicina

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Il secondo campo all’interno dello stadio Pazzagli a Ponte a Niccheri è realtà. Alla presenza dell’amministrazione Comunale e dei dirigenti delle società si è tenuta l’inaugurazione del terreno di gioco sussidiario. In questa occasione è stata collocata la targa realizzata dal Comune in ricordo di Paolo Casini, presidente delCalcio, recentemente scomparso. Presente anche la figlia, Ilenia, accanto a Tommaso Zepponi delCalcio e a Leonardo Guidotti dell’Asd. Le due società stanno portando avanti un accordo di stretta collaborazione che potrebbe sfociare presto in una sorta di accordo vero e proprio anche se su questo tema c’è il più stretto riserbo delle parti in causa. Le due realtà torneranno presto a confrontarsi su questo tema in vista della prossima stagione. "Paolo - hanno ...