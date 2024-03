Il bello è impossibile? Le molteplici evoluzioni dei canoni di bellezza nella storia

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 31 marzo 2024) Life&People.it Quando Stendhal affermava, – agli inizi dell’800 -, che laaltro non è che una promessa di felicità, probabilmente aveva trascurato un dato importante. Nel corso della, la ricerca ossessiva del raggiungimento di una perfezione estetica non ha, in realtà, mai reso felice nessuna donna. Al contrario, inseguire l’idea di una felicità legata unicamente all’aspetto esteriore, è, ancora oggi, purtroppo, fonte di stati d’animo ben lontani da gioia e soddisfazione e la causa principale di ciò va ricercata nell’affermarsi e nell’evoluzione didi, concepiti come oggettivi, soggetti a numerosi cambiamenti nel corso del tempo. Ciò che era percepito come attraente in un’epoca non lo era più qualche anno dopo. Ma chi detta le regole che governano il concetto di ...