Il Bayern Monaco viene colpito da uno dei suoi giocatori mentre Harry Kane fa cilecca e Thomas Tuchel concede il titolo prima del pareggio con l’Arsenal

(Di domenica 31 marzo 2024) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La difficile stagione delha toccato un nuovo minimo sabato con una deludente sconfitta contro i rivali del Borussia Dortmund all’Allianz Arena. La squadra diè stata battuta 2-0 Der Klassiker in una prestazione docile da parte dei campioni quandoha fatto, andando alto da distanza ravvicinata nel primo tempo. Ilera già sotto di un gol a quel punto dopo che Karim Adeyemi aveva portato il Dortmund in vantaggio al 10? giocato e Julian Ryerson aveva segnato un secondo alla fine del secondo tempo concludendo una meritata vittoria per gli ospiti. (Credito immagine: Getty Images)All’inizio della giornata, la capolista Bayer Leverkusen ha lasciato tardi ...

Spazzati via i timori per un presunto attacco terroristico da parte dell’Isis, il Borussia Dortmund si aggiudica il Klassiker battendo per 0-2 all’Allianz Arena un Bayer n Monaco sempre più ombra di ... (sportface)

Il video con gli Highlights e i gol di Bayern Monaco-Borussia Dortmund 0-2, match valido per la ventisettesima giornata della Bundesliga 2023 / 2024 . Ancora un ko, pesantissimo, per i bavaresi, e il ... (sportface)

Goretzka, la Juve lo segue, costo importante - La Juventus segue con grande attenzione Goretzka, centrocampista del Bayern di Monaco, i tedeschi potrebbero lasciarlo partire, ma il prezzo di quaranta milioni di euro rende il giocatore difficile da ...tuttojuve

Bayern, Tuchel si arrende al Leverkusen: "Non ho speranza, è finita" - La sconfitta maturata dal Bayern Monaco contro il Borussia Dortmund ha posto la parola fine sulla Bundesliga Tuchel ne sembra essere convinto, considerati i tredici punti di distacco rispetto alla ...corrieredellosport

Kim sempre fuori, Il Bayern crolla in casa e Tuchel si arrende: “Campionato finito!” - Crolla ancora una volta in campionato il Bayern Monaco, travolto in casa per 2-0 dal Borussia Dortmund. Per Kim è la terza panchina di fila ...tuttonapoli