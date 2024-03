Il ballerino di questo video non è Zelensky

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 31 marzo 2024) Diamo soldi al presidente dell’Ucraina Volodymyrper combattere contro la Russia e lui li usa per andare a ballare.è il sentimento che traspare da numerosi post condivisi sui social dove si vede quello che apparentemente sembraballare una danza del ventre. Ma , bensì un danzatore del ventre professionista argentino di nome Pablo Acosta. Ilrisulta quindi alterato per fare credere che ilsia. Oggetto di verifica inarticolo è un caso molto simile a quello di un altrodiffuso insistentemente lo scorso gennaio, con medesime accuse e modalità. Per chi ha fretta: Circola unin cui si vede quello che sembra esserefare una danza del ...