Ieri in Campania | lacrime a Montecalvo Irpino | sfiorata la tragedia a Pagani

(Di domenica 31 marzo 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoI fatti più importanti della giornata di, sabato 30 marzo 2024. Avellino – E’ una vigilia di Pasqua di dolore per la comunità diche piange la prematura scomparsa di Generoso Maraia. (LEGGI QUI) Benevento – Un’autovettura è stata completamente divorata dal fuoco a Sant’Agata de’ Goti. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi. Ad essere avvolta dalle fiamme è stata una Citroen C3 alimentata a gasolio parcheggiata in un cortile in località Cantinelle del comune saticulano. (LEGGI QUI) Caserta – “Se vuole Schiavone può ancora raccontare cose interessanti per la lotta contro la camorra.Anche se sta in carcere da ventisei anni. Certo, la grande criminalità è andata avanti, ma lui resta ancora un elemento importante”. Lo afferma l’europarlamentare Pd Franco Roberti, procuratore ...