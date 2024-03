I tre pastorelli di Fatima | che fine hanno fatto Lucia | Francisco e Jacinta?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 31 marzo 2024) I tredi, in Portogallo, erano in realtà due fratelli e una cugina, nati in un paesino lusitano, Aljustrel, all’inizio del ventesimo secolo;Marto (fratelli, nati rispettivamente nel 1908 e nel 1910) e, loro cugina (1907). I tre, fra il giugno e l’ottobre del 1917, furono testimoni di apparizioni della Madonna, che consegnò loro alcuni messaggi da divulgare alla popolazione (i cosiddetti ‘segreti di). L’onere della missione, però, sarebbe ricaduto sulla sola, fattasi poi suora in età adulta e morta a 98 anni nel 2005;, infatti, sarebbero morti giovanissimi, a un solo anno di distanza l’uno dall’altra per l’epidemia di influenza spagnola che colpì l’Europa dopo ...