I Subsonica lanciano “Universo”

(Di domenica 31 marzo 2024) TORINO – È in radio “”, il singolo contenuto nel decimo album dei“Realtà Aumentata”. In attesa di iniziare il tour nei palasport dal 3 aprile, la band ha pubblicato anche l’omonimo EP, contenente il brano originale e tre remix a cura di Indian Wells, Ivreatronic e del collettivo Bufufer. L’uscita è accompagnata anche dal videoclip che vede alla regia Gabriele Ottino e Akasha, girato a Torino in ALTEC, il centro d’eccellenza internazionale per i servizi aerospaziali. Per l’occasione, la band lancia anche “Remix Contest” per permettere a tutti di realizzare il proprio remix: la traccia più convincente verrà inserita in seguito nell’EP. Le microscopiche architetture della vita sotto di noi, le distanze siderali al di sopra e nel mezzo la vita umana, le necessità, le dipendenze affettive. ...