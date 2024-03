(Di domenica 31 marzo 2024) L’emozione è tangibile, anche perché molti giovani, col passaggio di consegne generazionali,cresciuti proprio con le canzoni del ‘professore’. Una piccola delegazione della curvatura comunicazione del liceo Costa ha scambiato qualche battuta con Roberto Vecchioni, al Teatro Civico nei giorni scorsi, per una nuova tappa del suo ‘L’Infinito Tour’. Le tre ragazze del Classico – Sofia Guglielmo, Nicole Massa e Alice Moisè – hanno domandato a Vecchioni se nel testo ‘Comici Spaventati’, richiamando "questi miei piccoli", si rivolgesse ai suoi studenti. "Certamente, a tutti gli studenti – esordisce Vecchioni –. Ma a quelli di quell’epoca, perché è di vent’anni fa... anche se in fondo poco è cambiato. I, o almeno quelli che conosco e apprezzo;...

Scoperto un sistema di immigrazione clandestina di minori: dall’aprile al novembre 2022 sono stati 43 gli adolescenti portati in Italia in questo modo. Una volta sbarcati a Bari con permessi falsi, ... (bari.repubblica)

Massimiliano Allegri , tecnico della Juventus , ha parlato a Dazn dopo la sconfitta all`ultimo in casa della Lazio: `I numeri dicono che stiamo fa... (calciomercato)

Totti, Pasqua alle Maldive con la famiglia allargata: insieme a Noemi ci sono anche Chanel e il fidanzato. Ma un dettaglio non sfugge ai fan - Altro che crisi del primo anno! Chanel Totti sta trascorrendo i giorni di vacanza alle Maldive in compagnia del fidanzato Cristian Babalus, ma non solo. La coppia, ...ilmattino

"I ragazzi sono guerrieri" - L’emozione è tangibile, anche perché molti giovani, col passaggio di consegne generazionali, sono cresciuti proprio con le canzoni del ‘professore’. Una piccola delegazione della curvatura comunicazio ...lanazione

Osservatorio Serd: "Fenomeno in crescita. Sempre più giovani fanno uso di sostanze" - I dati raccolti dagli esperti mostrano uno spaccato preoccupante. Varese: "Settanta accessi da inizio anno: una media di 6 a settimana". Lavoro intenso a scuola e davanti ai locali per diffondere cons ...lanazione