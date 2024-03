I Jethro Tull torneranno live in Italia nell’autunno 2024 | le date

(Di domenica 31 marzo 2024) Ian Anderson photographed at his home 2021MILANO – Itornanoin: dopo la pubblicazione di RökFlöte e i successivi tour, la band leggenda del progressive rock rivela due nuovi appuntamentini. Giovedì 24 ottobre sarannoal Palapartenope di Napoli e venerdì 25 ottobre al Teatro Team di Bari. I biglietti per i due concerti sono acquistabili su Ticketone. Dopo “The Zealot Gene” del 2022, il primo album della band in due decenni, Ian Anderson e la band sono tornati con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell’antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il “RökFlöte” – flauto rock – che ihanno ...

