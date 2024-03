I Jethro Tull torneranno live in Italia nell’autunno 2024 | le date

(Di domenica 31 marzo 2024) MILANO – Itornanoin: dopo la pubblicazione di RökFlöte e i successivi tour, la band leggenda del progressive rock rivela due nuovi appuntamentini. Giovedì 24 ottobre sarannoal Palapartenope di Napoli e venerdì 25 ottobre al Teatro Team di Bari. I biglietti per i due concerti L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: “Stormwatch”, l’album che segnò la fine di un’era per iAddio al compositore Ennio Morricone Naya Rivera, la maledizione di Glee colpisce ancora Alla scoperta di Raffaele Argentieri Jr: l’intervista Enzo Cianci, una vita da pioniere Gianni Maisto, ...

