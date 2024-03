I figli | l’amore | la droga Vasco Rossi si racconta | «Le ho provate tutte tranne l’eroina Avevo il terrore del palco La svolta? La morte di papà»

Il lungo e commovente post dedicato a Gabriella Sturani, nota come 'Gabry' nel brano della rockstar italiana "Ciao mamma , non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto ... (sbircialanotizia)

(Adnkronos) – "Ciao mamma, non so neanche da che parte cominciare. Di certo so che non ero pronto mamma, non così, non in 10 giorni". Inizia così il lungo e commovente post su Instagram di Lorenzo ... (webmagazine24)