I femminicidi non si fermano neanche a Pasqua Anziano uccide la moglie a fucilate

(Di domenica 31 marzo 2024) Unha ucciso alagravemente malata e poi si è sparato. Adesso è in ospedale in condizioni critiche. L’episodio si è consumato questa mattina poco prima delle 7 nell’abitazione della coppia, nelle campagne di Corridonia (Macerata), in via Macina . Indagano i carabinieri del nucleo investigativo di Macerata, coordinati dal procuratore Claudio Rastrelli, intervenuto sul...

giudizio immediato per Franco Panariello , il 56enne di Torre del Greco (Napoli) che uccise a coltellate la moglie, Concetta Marruocco , 53 anni, a Cerreto d'Esi (Ancona). Il delitto si... (ilmattino)

Il femminicidio di Montalbiano, Stefano Bertoldi, i volontari: la Pasqua di Tisi - Manca un corpo alla contabilità della morte. Cristo è risorto, il male non ha l’ultima parola. Di fronte alla violenza che dilaga, la Pasqua ci invita a lasciare il nostro pianeta di tombe e, ...rainews

Verona, cameriera aggredita in pizzeria: «L'ex l'ha afferrata al collo e picchiata. È viva grazie all’intervento di una collega» - «Non ci devi provare con lei ... disposta d’urgenza dalla giudice delle indagini preliminari Livia Magri per accuse gravissime: tentato femminicidio, lesioni aggravate, atti persecutori in danno alla ...corrieredelveneto.corriere