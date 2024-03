I cedimenti infrastrutturali delle imprese di Matteo Salvini

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 31 marzo 2024) L’Anac attacca la diga di Genova, con il deferimento alla procura genovese e a quella contabile sulle modalità dell’appalto aggiudicato a Webuild, lo stesso appaltatore, per eredità Impregilo, del Ponte sullo Stretto. I due mega progetti su cui aveva puntatoper dimostrare la fattività, nei confronti, della Lega. Sono a rischio cedimento e sentore giudiziario. La Eppo, la procura europea che sta monitorando tutte le procedure PNRR, apre un fascicolo, che andrà alla sede italiana di Torino.dopo aver mostrato i muscoli del Sovranismo, con la sua attività al ministero degli Interni, aveva cambiato obiettivo, i muscoli gli servivano per costruire. Ma in Italia, ed in Europa, vige ancora il principio di concorrenza, e i due appalti, oltre a non avere chiari i costi definitivi, scaricando ...