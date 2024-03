I 4 migliori vini bianchi della Costa d' Amalfi scelti dal Gambero Rosso

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 31 marzo 2024) “Campania felix”. Così i romani chiamavano questa regione a motivosua prorompente fertilità. Già autori come Plinio il Vecchio e Virgilio ne lodavano la tradizionecola. Non per niente uno deipiù celebri dell’epoca, il Falerno, era prodotto proprio in questa regione. Qui ci concentriamo suid'- famosa dal punto di vista paesaggistico e turistico - con fragranze mediterranee e suggestioni iodate più che evidenti, che accompagnano con rara grazia la cucina non solo di pesce da provare nei ristorantizona, La Docd'comprende le tre sottozone di Ravello, Furore e Tramonti - aree da sempre vocate all’agricoltura in generale e viticoltura in ...