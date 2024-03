Houston | abbiamo due problemi Si chiamano Invictus e Tuscopharm

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 31 marzo 2024) Doppia sconfitta contro le formazioni livornesi per la GeaRockets nel campionato Junior Nba della categoria Under 13. Le bimbe di Luca Faragli nel giro di 48 ore sono arrese dall’(61-12) e poi hanno dovuto cedere allaUs. I due quintetti labronici guidano la classifica. IChicago Bulls hanno vinto le sette gare disputate, l’Sacramento Kings è a 10 punti, con una sola sconfitta. Le grossetane conservano la quarta posizione con 6 punti (3 vinte-4 perse). Il tabellino di Gea-: Gosti, Fuiano, Tafuro, Marconi, Sgamato 7, Grilli 7, Bisanti 3, Marku, Indiati, Apicella, Della Valle 2. All. Luca Faragli. Parziali, Gea-Livorno 4-18, 7-30; 10-47, 12-61. Il tabellino di Gea-Us Livorno: Gosti, Fuiano 2, Tafuro, ...