(Di domenica 31 marzo 2024) Una semia dir poco ricca di pathos si è conclusa aialla. Italia esi sono sfidate sulladi Montreux, in Svizzera. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio fra azzurri (in maglia bianca) e lusitani. LA CRONACA La partita è tanto tattica quanto intesa. Le squadre si sfidano senza esclusioni di colpi facendo anche tante rotazioni, con gli allenatori che chiamano timeout nel tentativo di sorprendere gli avversari, ma nulla di fatto. Il match non si sblocca: nè nel primo tempo, né nella ripresa.lotta ad armi pari contro il, ma lo 0-0 persiste. Questo vuol dire solo una cosa: supplementari. Si va quindi all’extra-time, ma anche in questo caso, ...

Due su due. Dopo aver battuto nettamente il Montreux nella gara d’esordio di ieri, l‘Italia dell’ Hockey pista non sbaglia anche nel secondo impegno del Gruppo A della fase a gironi della Coppa delle ... (oasport)

l’Italia si arrende all’Argentina in occasione della terza partita valida per la Coppa delle Nazioni 2024, rassegna di Hockey pista giunta alla sua Sessantanovesima edizione in scena questa ... (oasport)

Hockey pista, Coppa delle Nazioni 2024: l’Italia si ferma ancora ai rigori. Il Portogallo va in finale - Una semifinale a dir poco ricca di pathos si è conclusa ai rigori alla Coppa delle Nazioni 2024. Italia e Portogallo si sono sfidate sulla pista di Montreux, in Svizzera. Ecco come sono andate le cose ...oasport

Hockey pista: Italia sconfitta dall’Argentina, ma qualificata - La selezione del Commissario Tecnico Alessandro Bertolucci cede solo alla corazzata albiceleste. Partita mercoledì e in programma fino a domenica, la 69ª edizione della Coppa delle Nazioni, la più ...lasesia.vercelli

Posticipo da fuochi d’artificio in A2: Sarzana-Matera finisce 6 a 6 - Venerdì sera al termine del posticipo del campionato di Hockey su pista di serie A2 è show tra Sarzana e Matera. Finisce in parità sul 6 a 6. Pronti e via e dopo 8 secondi Piozzini porta avanti gli os ...noitv