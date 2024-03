Hockey femminile | Mondiale di Riga | Azzurre sconfitte 1-0 dalla Gran Bretagna

(Di domenica 31 marzo 2024) A, in Lettonia, è iniziato ildi. La Nazionale italiana non ha avuto un avvio semplice, perdendo 1-0 contro la. Ital, impegnata nella Divisione I Gruppo B, è stata messa k.o.rete di Alderson-Smith, dopo una partita controllata da Saletta e compagne. L’estremo difensore inglese Nicole Jackson ha infatti firmato ben 44 parate durante l’incontro. Non c’è tempo però di rammaricarsi eccessivamente, con la Nazionale che tornerà sul ghiaccio già domani alle 18:30 contro la Lettonia. SportFace.

Novità annunciate per le due Nazionali italiane di Hockey su prato in vista del nuovo quadriennio (quello olimpico che porta a Parigi può considerarsi già concluso, vista l’eliminazione dal torneo a ... (oasport)

Hockey ghiaccio: l’Italia cade nel debutto dei Mondiali 2024. La Gran Bretagna si impone di misura - Comincia con una sconfitta il cammino dell'Italia ai Campionati Mondiali 2024 di Hockey su ghiaccio femminile, rassegna in scena in questi giorni in Lettonia, nello specifico a Riga. Le azzurre infatt ...oasport

Mondiali femminili - Gran Bretagna-Italia 1-0: azzurre sconfitte all'esordio a Riga - MONDIALI FEMMINILI - Inizia col piede sbagliato l'avventura della Nazionale femminile ai Mondiali di Prima Divisione (Gruppo B).eurosport

Sport in tv oggi (domenica 31 marzo): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Sarà una Pasqua ricca di sport e ce ne sarà tanto da seguire in tv ed in streaming oggi, domenica 31 marzo: in programma il tennis con la finale di Jannik Sinner a Miami, gli sport invernali con i Mon ...oasport