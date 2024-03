Highlights Reggio Emilia-Olimpia Milano 68-72 | Serie A1 basket 2023 2024 VIDEO

(Di domenica 31 marzo 2024)vince 72-68 sul parquet di. Solito Mirotic con 18 punti e 5 rimbalzi. Fa meglio Tonut con 19 punti e 2 rimbalzi. In doppia cifra anche Melli (10 punti+4 rimbalzi). Non bastano ai 17 punti con 5 rimbalzi e 5 assist di Galloway e i 16 di Smith.che conferma il terzo posto (17V-8P) a pari merito con Venezia e stacca proprio glini, quinti a 14 vittorie e 11 sconfitte. SportFace.

Reggio Emilia domina a Pesaro e si consolida al quinto posto in classifica come prima delle inseguitrici della top 4. Partita chiusa nel terzo quarto con un parziale di 28-16. Secondo successo in ... (sportface)

SANCATALDESE-CANICATTÌ 0-0: gli Highlights (VIDEO) - Questo sito utilizza i cookie per personalizzare e ottimizzare la vostra esperienza di navigazione sui nostri portali . Vengono inoltre utilizzati cookie di profilazione, anche di terze parti, al fine ...goalsicilia

Reggio CALABRIA-AKRAGAS 5-1: gli Highlights (VIDEO) - Di seguito la gara completa Reggio Calabria-Akragas 5-1.Questi i minuti dei gol:Reggio Calabria-Akragas 5-1: 11' Renelus, 17', 40' Barillà, 65' Girasole, 77' Marras-47' Liga ...goalsicilia

Reggio Calabria, tutti i dati delle presenze al Granillo: in 3500 per la sfida all'Akragas - Pochi intimi a seguire Reggio Calabria-Akragas, appena 3594, ma in ogni caso non si tratta del dato più basso della stagione, che spetta ai 3435 di Reggio Calabria-Porcini. Ecco i dati ...tuttoreggina